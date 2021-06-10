Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) yarın başlayacak.
Futbolseverlerin hasretle beklediği, 31 gün sürecek ve 51 maça sahne olacak turnuvada, 24 milli takım mücadele edecek.
Tarihinde ilk kez ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 11 farklı ülkede düzenlenecek. İtalya'nın başkenti Roma, İngiltere'nin başkenti Londra, Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Romanya'nın başkenti Bükreş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yanı sıra Rusya'nın Saint Petersburg, Almanya'nın Münih, İspanya'nın Sevilla ve İskoçya'nın Glasgow şehri de karşılaşmalara ev sahipliği yapacak.
EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşılaşacak. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka, yarın TSİ 22.00'de başlayacak. Şampiyonanın yarı finalleri ve finali ise Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
Tam kapasiteyle hizmet vermeye hazırlanan Budapeşte'deki Puskas Arena dışındaki statlara, ülkelerdeki Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda sınırlı sayıda seyirci alınacak. Diğer statların tribünleri, ülkelere göre yüzde 20 ila 50 oranında dolacak.
Takımlar, dörderli 6 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitirenler ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 ekip, son 16 turuna yükselecek. Eleme turları, tek karşılaşma üzerinden oynanacak.
Ev sahibi kentlerin gruplara göre dağılımı şöyle:
A Grubu: Roma (Roma Olimpiyat Stadı), Bakü (Bakü Olimpiyat Stadı)
B Grubu: Saint Petersburg (Saint Petersburg Stadı), Kopenhag (Parken Stadı)
C Grubu: Amsterdam (Johan Cruyff Arena), Bükreş (Romanya Ulusal Stadı)
D Grubu: Londra (Wembley Stadı), Glasgow (Hampden Park)
E Grubu: Sevilla (La Cartuja Stadı), Saint Petersburg (Saint Petersburg Stadı)
F Grubu: Münih (Allianz Arena), Budapeşte (Puskas Arena)
CÜNEYT ÇAKIR DA DÜDÜK ÇALACAK
EURO 2020 için görevlendirilen 18 hakem arasında, 2012 ve 2016'daki şampiyonalarda da maç yöneten Cüneyt Çakır da yer aldı.
UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki iş birliği anlaşmasındaki değişim programının parçası olarak ilk kez bir Güney Amerikalı hakem (Arjantinli Fernando Rapallini), Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapacak.
Fransız Stephanie Frappart ise Avrupa Erkekler Futbol Şampiyonası'nda görev alacak ilk kadın hakem olacak. Frappart, dördüncü hakem veya yedek yardımcı hakem olarak maçlara atanacak.