Önlerine birçok engel çıkacağını ve bu engelleri aşacak anlayışta kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini belirten Güneş, "Çocuklarımızın zekası müthiş. 'Takım iyi' diyorlar, beklenti büyük, beklentinin altında kaldığın zaman 'başarısız' diyorlar. Bunların hepsi yanlış. Durum tespiti yapacağız. Ne var elimizde, ne yapabiliriz, yapılması için zaman gerekir mi, gerekmez mi, biz mi eğitici olarak yanlışız, oyuncu mu, imkanlar mı? İşte o projeleri hazırlamak lazım. Burada şu anda büyük bir şansımız var." ifadelerini kullandı.

Halkın teveccühünü gördüklerini ve son zamanlarda bunun daha da arttığını aktaran Güneş, şöyle devam etti: "Biz birlikte mutluyuz anlayışı var. Aslında Türkiye için de güzel bir mesaj. Herkesin farklı düşüncesi olsa bile biz bir aileyiz. 'Bizim Çocuklar' duygusu var. Bu çocukları Van'da da, Kayseri'de de, Antalya'da da ailenin içerisinde göstermeye çalışıyoruz. Yusuf, Ozan, Burak bu yaşta yurt dışına gitti. O kadar güzel örneklerimiz var ki... Ama ben bunlara bakarak değil, başından beri söylüyorum. Ben, bana yatırım yapılmadan belli bir yere geldim. Bundan sonra da bu şekilde ilerlenmesini değil, oyunculara yatırım yapılmasını istiyorum. Benim gibi binlerce insan var. Bunları ortaya çıkarmak lazım. Türkiye'nin ekonomisine katkı yapılacak her şeyin önünü açmak lazım. Futbolda bu kadar yatırım yapılıyorsa; 'Devletten parayı alayım, harcayayım, borcum varken de vergi affı çıkar ve borcum düşer' zihniyeti sürdürülebilir değil. Devlet sana verecek ama gençleri sen yetiştir diye verecek. Avrupa'da da Bayern Münih'te yapıyor bunu ama sen de yetiştir diye veriyor. Bayern Münih'in 350 milyon bütçesi var evvelki sene. O bütçeyi de harcamak durumunda. Onun için transfer yapıyor. Federasyona biz de dahil çok iş düşüyor. Raporlama yapıp, ne yapılabilir diye bakmak lazım."

Kulüplerdeki kişilerin futbolu kendi keyfine göre yönettiğini ve futbolun kendi haline bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti: "Benim bir marka değerim var. Şu anda benim değerim hiçbir şey yapmasam bile paraya dönüştürür. Ama bizde adam önce parayla başlıyor. Parayla başlarsan bu değer oluşmaz. Benim değerim eskiden de vardı ama bu kadar yoktu. Bilgi, beceri ve tecrübeler bu noktada önemli. Bunu her zaman bir şeye dönüştürürsün. Gençken yapsaydım, bugünkü değerim olmazdı. Bizim insanımız da bunu bilmiyor. Her alanda değerli olmayı, insani değerleri ön plana çıkarmak lazım. Doğru işler yapmak, üretmek, kendini geliştirmek ve katkı yapmak. İş kolu olarak ben öğretmenliği, askerliği, doktorluğu biliyordum daha sonra mühendislik ve bir sürü branşlar çıktı ama şimdi sanatta, müzikte, filmde o kadar güzel döviz getiren işler var ki burada da yetiştirelim. Herkesi mühendis, avukat yapamayız. İşsizlik başlıyor o zaman. Sporla sanatı birleştirelim. İki branşı çok önemsiyorum. Sizin de çalışmalarınız var. Sanat ve sporu nefes alınacak alanda yapmak gerekiyor. Çocuklarımıza imkanı verebiliriz diye düşünüyorum."