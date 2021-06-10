A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya ile oynayacak Euro 2020 açılış maçı öncesi, basın toplantısına sinirli geldi.
Basın toplantısı öncesi 4 kez ateşinin ölçülmeye çalışılması Şenol Güneş'i oldukça sinirlendirdi.
"BEN BURAYA NASIL GELDİM"
Şenol Güneş, görevlilere "4 kez ateşe bakılır mı? Buraya nasıl geldim ben?" diye tepki gösterdiği öğrenildi. Güneş'in Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları esnasında suratının asık olduğu gözlendi. Güneş daha sonra basın toplantısına devam etti.
ŞENOL GÜNEŞ: İYİ FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUZ!
Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz bu organizasyona ilk adımı atacağız. Bu yolculuğun açılış maçını oynamak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur.
Başta sağlık çalışanları olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Futbol emekçilerine de teşekkür etmemiz gerekiyor. Her zaman umutlu olmak için direnç gösterdiler.