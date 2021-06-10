



İtalya ile başlayacağız. Her takımın özellikleri var. Takımımızın kendisini göstereceğini düşünüyorum. İlk kez açılış maçını oynayacağız. Avrupa Şampiyonası tecrübesi olan oyuncularımız var ama çoğu oyuncumuz ilk kez bu heyecanı yaşayacak.

Mancini, Türkiye'yi iyi biliyor. Galatasaray'da çalıştı. Önemli bir hoca. Favori olarak gelmedik ama favorilerden biri olmak hayalimiz. Önceliğimiz gruptan çıkmak, umarım ki finalde İtalya ile oynarız. 2002'de Brezilya ile başlamış, yarı finalde karşılaşmıştık.

Herkes gibi biz de turnuvayı kazanmak istiyoruz. Keyifli maçlar izlettirmek istiyoruz. Oyuncularımız hazır. Yeneriz, yeniliriz. Herkesin mutlu olacağı bir turnuva olur umarım.