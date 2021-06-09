"MİLAN UMARIM HAK ETTİKLERİ YERE EN KISA ZAMANDA DÖNER"

İtalya'da çalıştırdığı Milan ve Fiorentina'yı takip edip etmediği sorulan Terim, şunları kaydetti: "Tabii ki. Milan'ın Şampiyonlar Ligi'ne dönmesinden dolayı mutluyum. Hakan Çalhanoğlu'nun dışında beğendiğim ve izlediğim çok oyuncu var. Inter'in olağanüstü performansını bir kenara koyarsak, bu sezon Serie A'nın en iyi takımı kırmızı-siyahlılardı. Fiorentina'nın geçirdiği sezon ve alt sıralarda bitirdiği için üzgünüm. Floransa ile halen çok güçlü bağlarım var. Mor menekşeler, umarım hak ettikleri yere Avrupa'ya en kısa zamanda dönerler."