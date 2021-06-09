Deneyimli teknik adam, yaklaşan EURO 2020 ve açılış mücadelesi Türkiye-İtalya maçını İtalyan La Gazzetta dello Sport'a değerlendirdi.
Terim, Türkiye'nin genç ama önemli büyük takımlarda mücadele eden oyunculardan kurulu bir kadrodan oluştuğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin elde edeceği başarıya şaşırmayacağını bildirdi.
ŞENOL GÜNEŞ'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile eski dost olduklarını aktaran Terim, "1975 ile 1984 arasında milli takımda beraber de oynadık. O, Türkiye'nin futbolda elde ettiği en büyük başarının mimarlarından biridir. Umuyorum ki bunu tekrar yapar ya da daha iyisini elde eder." ifadelerini kullandı.