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    • Euro 2020
    • 09.06.2021 19:17
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    • 09.06.2021 19:55
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    yolunda 'Bizim Çocuklar'ın şarkısı 'dan! , ve da eşlik etti

    'ndan (TFF) yapılan açıklamada 'ın 'na özel bir şarkı ve klip hazırladığını duyurdu. Sandal'a şarkısında , ve eşlik etti. İşte tüm detaylar...

    EURO 2020 şarkısı Mustafa Sandal'dan!

    A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) şarkısını Mustafa Sandal hazırladı.

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Mustafa Sandal'ın, A Milli Futbol Takımı'na tam destek veren özel bir şarkı ve klibe imza attığı belirtildi.



    "BİZİM ÇOCUKLAR"
    Açıklamada, tüm Türkiye'nin sahipleneceği, kapsayıcı, tartışmalardan uzak bir milli takım iletişimi ortaya koyabilmek adına belirlenen "Bizim Çocuklar" çatısının altında, EURO 2020 için yeni bir şarkının hazırlandığı aktarıldı.



    3 İSİM EŞLİK ETTİ
    Mustafa Sandal'a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun eşlik ettiği şarkıda, milli takımın ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu, başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duyguların merkeze alındığı kaydedildi.
        Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Haberler Euro 2020 EURO 2020 yolunda 'Bizim Çocuklar'ın şarkısı Mustafa Sandal'dan! Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio da eşlik etti