LÖW, ALMANYA'DAN GÜZEL ANILARLA AYRILMAK İSTİYOR

Almanya Milli Takımı, Joachim Löw'ün teknik direktörlüğe getirildiği 2006'dan bu yana Avrupa ikinciliği (2008), dünya üçüncülüğü (2010), dünya şampiyonluğu (2014) ve FIFA Konfederasyonlar Kupası şampiyonluğu kazandı. Bu nedenle EURO 2020, turnuvanın ardından milli takımdan ayrılacak Löw açısından farklı bir anlam taşıyor.

Almanya, elemelerde Hollanda, Kuzey İrlanda, Belarus ve Estonya'nın bulunduğu C Grubu'nda mücadele etti. 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle (30 gol attı, 7 gol yedi) 21 puan toplayan Almanya, grup lideri olarak finallere yükseldi.

EURO 2016'da yarı final oynayan Almanya, 2018 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda ederek hayal kırıklığına yol açmıştı. Fakat Almanya'nın, 3 şampiyonluk (1972, 1980, 1996) ve 3 ikincilikle (1976, 1992, 2008) Avrupa Şampiyonası'nın en başarılı takımı olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Geçmiş yıllarda Lothar Matthaus, Gerd Müller, Franz Beckenbauer gibi oyuncuların forma giydiği Almanya'nın kadrosunda, Türk asıllı futbolcular İlkay Gündoğan ve Emre Can da yer alıyor.