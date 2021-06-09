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    • Euro 2020
    • 09.06.2021 11:20
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    • 09.06.2021 11:22
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    'de rekorları kırma peşinde

    'in yıldızı dünyaca ünlü isim 'de forma giymesi durumunda 5 Avrupa Şampiyonası'nda da oynayan ilk futbolcu olacak. 36 yaşındaki isim gol atması durumunda ise Michel Platini ile paylaştığı "şampiyona tarihinin en golcü futbolcusu" unvanını tek başına ele geçirecek.

    Ronaldo EURO 2020'de rekorları kırma peşinde

    'in yıldız futbolcusu , Avrupa Futbol Şampiyonası () ile birlikte turnuva tarihine bir kez daha damga vurmaya hazırlanıyor.

    Son şampiyon Portekiz'in hücumdaki en büyük kozu Ronaldo, EURO 2020'de görev alması durumunda 5 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu olacak.

    Daha önce EURO 2004, 2008, 2012 ve 2016'da mücadele eden ve 9 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, EURO 2020'de de gol atması halinde Fransız efsanesi Michel Platini ile paylaştığı "şampiyona tarihinin en golcü futbolcusu" unvanını tek başına ele geçirecek.

    36 yaşındaki yıldız ayrıca, 5 farklı turnuvada gol sevinci yaşayan tek oyuncu olarak tekrarlanması zor bir başarıya imza atacak.

    Milli formayla çıktığı 174 maçta 103 gol kaydeden Ronaldo, EURO 2004'te iki, 2008'de bir, 2012 ve 2016'da ise üçer kez ağları sarsmıştı.

    MAÇ SAYISINDA DA BUFFON'U GEÇMEK İSTİYOR
    Cristiano Ronaldo, 21 maçla Avrupa Şampiyonası finallerinde en çok forma giyen futbolcu konumunda bulunuyor.

    Ancak elemeler de dikkate alındığında, toplam 58 karşılaşmada oynayan İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, Ronaldo'nun önünde ilk sırada yer alıyor.

    Elemelerle birlikte 56 mücadelede görev alan Portekizli futbolcu, EURO 2020'de 3 karşılaşmada şans bulması halinde Buffon'u geçerek maç sayısında da zirveye yerleşecek.

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