İSPANYA 4. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Turnuvada 1964 yılının ardından 2008 ve 2012'de üst üste iki kez şampiyonluk yaşayan tek takım konumundaki İspanya, aynı başarıyı bu turnuvada da gerçekleştirmek istiyor.

Elde ettiği 3 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı takımı unvanını Almanya (1972, 1980, 1996) ile paylaşan İspanya, üst üste 7'nci, toplamda ise 11'inci kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

İspanyol teknik direktör Luis Enrique'nin çalıştırdığı İspanya'nın bu turnuvadaki kadrosunda Real Madridli hiçbir oyuncuya yer verilmemesi, dikkati çekiyor. Milli takımın uzun yıllar kaptanlığını üstlenen Sergio Ramos'un yanı sıra Real Madridli Dani Carvajal, Lucas Vazquez, Isco, Nacho Fernandez ve Alvaro Odriozola gibi oyuncular, kadroda yer almıyor.

Luis Enrique, 26 kişilik kadro hakkı bulunmasına rağmen her oyuncunun maçlarda daha fazla süre almasını istemesi gerekçesiyle kadro sayısını 24'e düşürdü. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan takımın kaptanı Sergio Busquets ise karantina altında bulunuyor.

Elemelerde F Grubu'nu 8 galibiyet ve 2 beraberlikle namağlup lider unvanıyla tamamlayan İspanya, bu maçlarda rakip ağları 31 kez sarsarken, kalesinde sadece 5 gol gördü.

Son katıldığı EURO 2016'ya son 16 turunda İtalya'ya 2-0 yenilerek veda eden İspanya'nın bu şampiyonada öne çıkması beklenen yıldız oyuncuları arasında Villarreal'in santrforu Gerard Moreno, Manchester Cityli Ferran Torres ve Barcelona'nın 18 yaşındaki genç yeteneği Pedri bulunuyor.