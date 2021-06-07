BELÇİKA

Daha önce 5 kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ve en iyi derecesini, 1980 yılında 2. olarak elde eden Belçika, bu turnuvada Kevin De Bruyne önderliğindeki güçlü jenerasyonuyla sonuca gitmek istiyor.

Elemelerde I Grubu'nu 10'da 10 yaparak lider olarak tamamlayan Belçika, rakip ağları 40 kez sarsarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Elemelerde 7 gole imza atan Inter'in golcüsü Romelu Lukaku, bu şampiyonada teknik direktör Roberto Martinez'in en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Son katıldığı EURO 2016'ya son 16 turunda Galler'e 3-1 yenilerek veda eden Belçika'nın bu şampiyonada öne çıkması beklenen diğer yıldız oyuncusu Youri Tielemans olarak görülüyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Leicester City'de gösterdiği performansla dikkati çekmişti.