16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) B Grubu'nda Belçika, Rusya, Danimarka ve Finlandiya mücadele edecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonada B Grubu maçları, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı ve Rusya'daki Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak.
FIFA dünya sıralamasının ilk sırasında bulunan Belçika, yıldız oyuncuları ve dinamik futboluyla grubun favorisi konumunda bulunuyor.
BELÇİKA
Daha önce 5 kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ve en iyi derecesini, 1980 yılında 2. olarak elde eden Belçika, bu turnuvada Kevin De Bruyne önderliğindeki güçlü jenerasyonuyla sonuca gitmek istiyor.
Elemelerde I Grubu'nu 10'da 10 yaparak lider olarak tamamlayan Belçika, rakip ağları 40 kez sarsarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.
Elemelerde 7 gole imza atan Inter'in golcüsü Romelu Lukaku, bu şampiyonada teknik direktör Roberto Martinez'in en güvendiği isimler arasında yer alıyor.
Son katıldığı EURO 2016'ya son 16 turunda Galler'e 3-1 yenilerek veda eden Belçika'nın bu şampiyonada öne çıkması beklenen diğer yıldız oyuncusu Youri Tielemans olarak görülüyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Leicester City'de gösterdiği performansla dikkati çekmişti.
RUSYA
Daha önce 11 kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ve 1960'ta düzenlenen ilk turnuvayı Sovyetler Birliği döneminde kazanmayı başaran Rusya, bu başarısını tekrarlamak istiyor.
Elemelerde I Grubu'nda çıktığı 10 maçın 8'ini galip tamamlayan Rusya, sadece Belçika'ya 2 maçta da kaybetmişti. 33 kez rakip fileleri sarsan Rusya, kalesinde 8 gol gördü.
Elemelerde 9 gol atarak takımının önemli skor yükünü çeken Artem Dzyuba, Rusya'nın en önemli gol ayağı olarak sahada yerini alacak.
Son katıldığı EURO 2016'ya grup aşamasında veda eden Rusya'da, Spartak Moskova'nın 24 yaşındaki golcü oyuncusu Aleksandr Sobolev'in de ön planda olması bekleniyor.