2.877 daire kaldı! EMLAK KONUT Kampanyası güncel projeler listesi! İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir...

Emlak Konut GYO'nun ev sahibi olmak isteyenler için başlattığı 'Kazançlı Yatırım Kampanyası', yoğun ilgi görüyor. İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de toplam 25 projeyi kapsayan kampanya, farklı ödeme modelleriyle konut alımını kolaylaştırıyor.
Emlak Konut GYO'nun ev sahibi olmak isteyenler için başlattığı 'Kazançlı Yatırım Kampanyası', yoğun ilgi görüyor. İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de toplam 25 projeyi kapsayan kampanya, farklı ödeme modelleriyle konut alımını kolaylaştırıyor.
İlk haftada 1.623 konut satılırken, peşinatsız ödeme, taksitsiz ilk yıl ve leasing destekli finansman modelleri ile alıcılara cazip fırsatlar sunuluyor. Kampanya detaylarına Emlak Konut'un web sitesi, çağrı merkezi veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.
Kampanyaya başvurular 23 Mart 2025 tarihine kadar sürecek. Konut alıcıları açık satış yöntemiyle doğrudan satış ofislerine giderek başvurularını yapabilecekler.
Kampanya kapsamında yer alan projeler şunlardır:
🔶 İstanbul: Yenişehir Evleri Arnavutköy, Kuzey Adalar Kartal, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Barbaros 48, Ebruli Kayaşehir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Nidapark İstinye, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Asya, Tual Gölyaka, Vadi Panorama, Yeni Levent, Göktürk Kemer Evleri, Odak İstanbul.
🔶 İzmir: Allsancak, Evora İzmir.
🔶 Antalya: Park Yaşam Antalya.
🔶 Balıkesir: Balıkesir Emlak Konutları.
Kampanya kapsamında alıcılara üç farklı ödeme modeli sunuluyor:
🔹 Peşinatsız Azalan Taksit Seçeneği: Peşinat ödemeden konut sahibi olma imkânı sunuluyor. Aylık taksitler her ay azalarak devam ediyor. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 ay vadeli ödeme imkânı sağlanıyor.
🔹 İlk 12 Ay Taksitsiz Model: İlk yıl boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor. Bu modelle %12 oranında kazanç elde ediliyor. Aylık %1,29 vade farkı ile 60 ay vadeli ödeme imkânı sunuluyor.
🔹 Leasing Destekli Finansman Modeli: Peşinatsız veya esnek peşinat seçenekleri ile uzun vadeli ödeme planları sunuluyor. Emlak Katılım Bankası ile finansman desteği sağlanarak 120 aya kadar vade imkânı sunuluyor.
Kampanya dahilindeki projelerin teslim tarihleri farklılık göstermekte olup, bazı projelerin bu yıl içinde teslim edilmesi planlanırken, bazı projelerin teslim süresi 3 yıla kadar uzayabilmektedir.
Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler aşağıdaki kaynaklardan destek alabilir:
Web sitesi: www.emlakkonut.com.tr
Çağrı Merkezi: 444 36 55
Satış Ofisleri: Proje bazında belirlenen satış noktaları