Kira artışındaki yüzde 25 sınırının kalkması fahiş fiyatlara neden olur mu? Kiracıları ilgilendiren yanıt

"Yüzde 25 sınırının kaldırılmasıyla kiralarda ciddi artış olacağına yönelik beklenti oluştu. Çok fahiş bir artış olması mümkün değil. Daha önce yapılmış olan sözleşmelerin yenilenmesi ve ek kira artışı istenmesi mümkün değil. Çünkü Türkiye'de mevzuat ve uygulamada konut kira sözleşmeleri ve kira artışları yıllık olarak yapılıyor. Dolayısıyla, 'Mayısta yüzde 25'e razı olmuştum, şimdi yüzde 65 oldu. Kirayı, tekrar 65'e göre revize edelim.' Böyle bir uygulamamız yok. Mevzuata uygun değil."