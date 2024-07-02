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Kira artışındaki yüzde 25 sınırının kalkması fahiş fiyatlara neden olur mu? Kiracıları ilgilendiren yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kira artışını önlemek için getirilen yüzde 25 sınırı dün sona erdi. Uygulamanın bitmesiyle birlikte akıllara “Yüzde 25 kira artışı sınırının kalkması fahiş kiraya neden olur mu?” sorusu geldi. Özellikle kiracıların merak ettiği soruya Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş yanıt verdi. Tanrıvermiş, 1 Temmuz'dan sonra imzalanacak kira sözleşmelerinin Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) 12 aylık ortalamasına göre güncelleneceğini belirterek, yüzde 25 artış sınırlamasının kaldırılmasıyla kiralarda fahiş artış olmasının mümkün olmadığını söyledi.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 16:17 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 16:31
Kira artışındaki yüzde 25 sınırının kalkması fahiş fiyatlara neden olur mu? Kiracıları ilgilendiren yanıt

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Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkanlığı görevini de yürüten Tanrıvermiş, kiralarda yüzde 25 sınırının kaldırılmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19 salgını döneminde yeni gayrimenkul ve konut projeleri sayısında ciddi azalış yaşandığını, bu nedenle kiralarda artış meydana geldiğini dile getiren Tanrıvermiş, bu artışı kontrol etmek için getirilen yüzde 25 kira artışı sınırının dün sona erdiğini hatırlattı.

YÜZDE 25 SINIRI KALDIRILINCA FAHİŞ FİYAT ARTIŞI OLUR MU?
Prof. Dr. Tanrıvermiş, 1 Temmuz'dan sonra imzalanacak kira sözleşmelerinin TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre güncelleneceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yüzde 25 sınırının kaldırılmasıyla kiralarda ciddi artış olacağına yönelik beklenti oluştu. Çok fahiş bir artış olması mümkün değil. Daha önce yapılmış olan sözleşmelerin yenilenmesi ve ek kira artışı istenmesi mümkün değil. Çünkü Türkiye'de mevzuat ve uygulamada konut kira sözleşmeleri ve kira artışları yıllık olarak yapılıyor. Dolayısıyla, 'Mayısta yüzde 25'e razı olmuştum, şimdi yüzde 65 oldu. Kirayı, tekrar 65'e göre revize edelim.' Böyle bir uygulamamız yok. Mevzuata uygun değil."

"Piyasalardan algılayabildiğim, ilanlardan gördüğüm kiralarda büyük köpük etkisini kaybetti." diyen Tanrıvermiş, kira takip sistemi kurulmasının önemine dikkati çekti.

KONUT ÜRETİMİ ARTIRILMALI
Tanrıvermiş, Türkiye'de her 100 hanenin 56'sının konut sahibi olduğunu anlatarak, sorunu çözmek için konut üretiminin artırılması gerektiğini bildirdi.

Kiracılara yönelik uyarılarda da bulunan Tanrıvermiş, "TÜFE'deki 12 aylık artışı belirleyen oran üzerinde kira sözleşmesi yapılmamalı. Kira sözleşmesiyle birlikte tahliye sözleşmesi imzalanmamalı. Yaptıkları kira sözleşmesi dikkatlice okunmalı. Kanunlar net ve ortada. Bunlara dikkat edilmeli." dedi.

KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ENFLASYONUN ALTINDA
Konut fiyatlarındaki artış hızının yavaşladığını ifade eden Tanrıvermiş, "Şubattan itibaren konut fiyatlarındaki artış, enflasyon oranının altına düştü. Bu trend böyle devam ederse konut fiyatlarındaki artış yıl sonuna doğru hemen hemen enflasyon oranı altında kalacak." diye konuştu.

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