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Bungalov hayali kuranlara sudan ucuz Milli Emlak arazisi! 55 bin TL veren İzmir'de arsayı kapacak!

Türkiye'nin önde gelen emlak ve toprak idaresi olan Milli Emlak, ev sahibi olma hayali kuranlar ve yatırımcılar için müjdeli haberlerle dolu yeni listelerini yayınladı. Yenilikçi ve çeşitlilik sunan yaklaşımıyla dikkat çeken Milli Emlak, her bütçeye uygun alternatiflerle herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 10:09 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 10:10
Bungalov hayali kuranlara sudan ucuz Milli Emlak arazisi! 55 bin TL veren İzmir’de arsayı kapacak!

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İzmir'de ikamet etmek isteyenler için sevindirici bir haber geldi! Milli Emlak tarafından yapılan duyuruya göre, ucuz arazi ve bahçeli evler için başvurular başladı. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler için şimdi harekete geçme vakti! İşte Milli Emlak tarafından satışa konulan araziler...

Milli Emlak'ın piyasaya sunduğu gayrimenkuller arasında kullanılmayan devlet arazilerinden inşaat alanlarına, küçük bahçelerden konutlara kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. En önemlisi, bu emlaklar en uygun fiyat seçenekleriyle satışa sunulmuş durumda.

Özellikle az ve orta gelir seviyesindeki bireyler için mülk edinme imkanlarını artırmak amacıyla, Milli Emlak, TOKİ'nin konut sunma çabalarına ilave olarak ekonomik maliyetli arsa ve arazi satışlarını çoğalttı. Bu ekonomik fiyatlar, bir mülk sahibi olma hayali kuranlar ve emlak yatırımı yapmak isteyenler için olumlu bir haber niteliği taşıyor.

İZMİR'DE 55 BİN TL'YE SATILIK ARAZİ

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺55.000,00
Teminat Bedeli ₺11.000,00
Uygun Yüzölçümü 914,49 m²
İhale Tarihi 14/06/2024
İhale Saati 12:00
İhale Yeri İzmir / Ödemiş
İletişim Adresi https://izmir.csb.gov.tr/
Telefon (232) 341 68 00 / 341 65 36

Taşınmaz No 35230103720
Pafta/Ada/Parsel L20-a-23-d-2/198/3
İmar Durumu Hayır
İmar Özellik Adı
Yasal Dayanak 2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü 914,49 m²
Hazine Hissesi 1/1
Uygun Görülen Yüzölçümü 914,49 m²

Milli Emlak'ın yeni listeleri, Türkiye genelinde emlak sektörüne yeni bir soluk getirirken, ev sahibi olma hayali kuranların ve yatırımcıların beklentilerini karşılamak için çeşitlilik ve ekonomik fırsatlar sunuyor.

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