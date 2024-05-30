Bungalov hayali kuranlara sudan ucuz Milli Emlak arazisi! 55 bin TL veren İzmir’de arsayı kapacak!

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İzmir'de ikamet etmek isteyenler için sevindirici bir haber geldi! Milli Emlak tarafından yapılan duyuruya göre, ucuz arazi ve bahçeli evler için başvurular başladı. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler için şimdi harekete geçme vakti! İşte Milli Emlak tarafından satışa konulan araziler...

Milli Emlak'ın piyasaya sunduğu gayrimenkuller arasında kullanılmayan devlet arazilerinden inşaat alanlarına, küçük bahçelerden konutlara kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. En önemlisi, bu emlaklar en uygun fiyat seçenekleriyle satışa sunulmuş durumda.