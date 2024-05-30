55 bin TL veren İzmir’de arsayı kapacak! Bungalov hayali kuranlara sudan ucuz Milli Emlak arazisi

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Türkiye'nin önde gelen emlak ve toprak idaresi olan Milli Emlak, ev sahibi olma hayali kuranlar ve yatırımcılar için müjdeli haberlerle dolu yeni listelerini yayınladı. Yenilikçi ve çeşitlilik sunan yaklaşımıyla dikkat çeken Milli Emlak, her bütçeye uygun alternatiflerle herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Milli Emlak'ın piyasaya sunduğu gayrimenkuller arasında kullanılmayan devlet arazilerinden inşaat alanlarına, küçük bahçelerden konutlara kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. En önemlisi, bu emlaklar en uygun fiyat seçenekleriyle satışa sunulmuş durumda.