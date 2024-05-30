SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Emlak&OTO Haberleri

55 bin TL veren İzmir'de arsayı kapacak! Bungalov hayali kuranlara sudan ucuz Milli Emlak arazisi

İzmir'de ikamet etmek isteyenler için sevindirici bir haber geldi! Milli Emlak tarafından yapılan duyuruya göre, ucuz arazi ve bahçeli evler için başvurular başladı. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler için şimdi harekete geçme vakti! İşte Milli Emlak tarafından satışa konulan araziler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 17:12 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 17:12
55 bin TL veren İzmir’de arsayı kapacak! Bungalov hayali kuranlara sudan ucuz Milli Emlak arazisi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin önde gelen emlak ve toprak idaresi olan Milli Emlak, ev sahibi olma hayali kuranlar ve yatırımcılar için müjdeli haberlerle dolu yeni listelerini yayınladı. Yenilikçi ve çeşitlilik sunan yaklaşımıyla dikkat çeken Milli Emlak, her bütçeye uygun alternatiflerle herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Milli Emlak'ın piyasaya sunduğu gayrimenkuller arasında kullanılmayan devlet arazilerinden inşaat alanlarına, küçük bahçelerden konutlara kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. En önemlisi, bu emlaklar en uygun fiyat seçenekleriyle satışa sunulmuş durumda.

Özellikle az ve orta gelir seviyesindeki bireyler için mülk edinme imkanlarını artırmak amacıyla, Milli Emlak, TOKİ'nin konut sunma çabalarına ilave olarak ekonomik maliyetli arsa ve arazi satışlarını çoğalttı. Bu ekonomik fiyatlar, bir mülk sahibi olma hayali kuranlar ve emlak yatırımı yapmak isteyenler için olumlu bir haber niteliği taşıyor.

İZMİR'DE 55 BİN TL'YE SATILIK ARAZİ

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺55.000,00
Teminat Bedeli ₺11.000,00
Uygun Yüzölçümü 914,49 m²
İhale Tarihi 14/06/2024
İhale Saati 12:00
İhale Yeri İzmir / Ödemiş
İletişim Adresi https://izmir.csb.gov.tr/
Telefon (232) 341 68 00 / 341 65 36

Taşınmaz No 35230103720
Pafta/Ada/Parsel L20-a-23-d-2/198/3
İmar Durumu Hayır
İmar Özellik Adı
Yasal Dayanak 2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü 914,49 m²
Hazine Hissesi 1/1
Uygun Görülen Yüzölçümü 914,49 m²

Milli Emlak'ın yeni listeleri, Türkiye genelinde emlak sektörüne yeni bir soluk getirirken, ev sahibi olma hayali kuranların ve yatırımcıların beklentilerini karşılamak için çeşitlilik ve ekonomik fırsatlar sunuyor.

Yüzde 25 sınırı kalkıyor! Kira zammında yeni dönem! Artışlar nasıl belirlenecek? | İşte İstanbul’da kirası en yüksek ve en düşük olan ilçelerYüzde 25 sınırı kalkıyor! Kira zammında yeni dönem! Artışlar nasıl belirlenecek? | İşte İstanbul’da kirası en yüksek ve en düşük olan ilçeler
Yüzde 25 sınırı kalkıyor! Kira zammında yeni dönem! Artışlar nasıl belirlenecek? | İşte İstanbul'da kirası en yüksek ve en düşük olan ilçeler

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖVARİ kumpas soruşturması! Ayhan Bora Kaplan davasının firari ismi Serdar Sertçelik Macaristan’da yakalandı!
Başkan Erdoğan’dan Efes-2024 Tatbikatı’nda net mesaj! Yakın takipteyiz, çekinmeyiz deyip işaret fişeğini attı: Teröristana geçit yok
Kripto para hakkındaki kanun teklifi Meclis komisyonundan geçti | Zimmete kripto para geçirene 20 yıla kadar hapis cezası
Son dakika: Slovenya, Filistin Devleti’ni tanıma kararı aldı
Yair Netanyahu’dan sözde Kürdistan haritalı paylaşım! Başkan Erdoğan vurdu katilin oğlu kudurdu
Gastronomi dünyasının önemli temsilcilerinden UNESCO’ya çağrı: Sanat olarak tanımalı | Ünlü şef Somer Sivrioğlu: Hedef dünyada ilk 3
Beşiktaş-Gayrettepe’deki yangın faciasından flaş gelişme! İddianame hazırlandı! 9 şüpheli hakkında 22,5 yıl hapis istemi
Filistinliler çocuklarını bilerek bombalatıyor diyen Azra Kohen yine İsrail’i akladı! Aileden gelen soykırım şakşakçılığı ve Yahudi bağları
TEMMUZ’DA İKİ FARKLI ORAN! SSK ve Bağkur emeklilerine ayrı memurlara ayrı! Kim ne kadar alacak? İşte kalem kalem zamlı maaşlar
Ege’de EFES-2024 Tatbikatı’nda son gün! Başkan Erdoğan katılacak | Gece safhasında milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu
SON DAKİKA: Ahmet Uğurlu’dan acı haber! Tabutta Rövaşata’nın Mahsun’u Ahmet Uğurlu 71 yaşında hayatını kaybetti!
Müge Anlı’da 18 yaşındaki Lamia kararını verdi! Sevgilisini canlı yayında ifşaladı: Yengesi ve abisinin özelini dinliyor
Fenerbahçe’de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu
FETÖ’nün İstanbul’daki ’hanım eli’ çöktü! Gaybubet evlerindeki ’kira oyunu’ ve çocuklar: Poşet içinde 10 saniyede el değiştiren paralar
Turkuvaz Medya Grubu lezzetleri ve kültürleri buluşturuyor: Türk Gastronomi Dünyası Gastroshow’da bir araya geliyor
SON DAKİKA