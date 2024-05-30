55 bin TL veren İzmir’de arsayı kapacak! Bungalov hayali kuranlara sudan ucuz Milli Emlak arazisi

Türkiye'nin önde gelen emlak ve toprak idaresi olan Milli Emlak, ev sahibi olma hayali kuranlar ve yatırımcılar için müjdeli haberlerle dolu yeni listelerini yayınladı. Yenilikçi ve çeşitlilik sunan yaklaşımıyla dikkat çeken Milli Emlak, her bütçeye uygun alternatiflerle herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Milli Emlak'ın piyasaya sunduğu gayrimenkuller arasında kullanılmayan devlet arazilerinden inşaat alanlarına, küçük bahçelerden konutlara kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. En önemlisi, bu emlaklar en uygun fiyat seçenekleriyle satışa sunulmuş durumda.
Özellikle az ve orta gelir seviyesindeki bireyler için mülk edinme imkanlarını artırmak amacıyla, Milli Emlak, TOKİ'nin konut sunma çabalarına ilave olarak ekonomik maliyetli arsa ve arazi satışlarını çoğalttı. Bu ekonomik fiyatlar, bir mülk sahibi olma hayali kuranlar ve emlak yatırımı yapmak isteyenler için olumlu bir haber niteliği taşıyor.