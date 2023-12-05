Atlas Group "Kooperatif Yatırımıyla Arsa ve Tarla Satışları Yeni Çağ Açtı"

Atlas Group'un ortak kurucularından Umut Bingöl, kooperatif mantığındaki adalet ve çokluk ilkesinin, yatırımcıların kaynaklarını korumalarını sağladığını belirtiyor.Deprem ve Covid - 19 tüketiciyi arsa ve tarla satışlarına yönlendirdi. Kooperatif, yatırımcılara düşük maliyetli ürün ve hizmetlerle daha etkili bir şekilde yatırım yapma imkanı tanıyor.Umut Bingöl, Tiny House'ların güvenli bir geri dönüş sağlayabilecek uzun vadede en önemli yatırım araçlarından biri olduğunu vurguluyor. Pandemi ve deprem etkisiyle, bireylerin minimalist bir yaşam tarzını benimseme ile birlikte, tiny house projelerinin önem kazandığını belirten Bingöl, İstanbul ve çevresinde doğayla uyumlu projeler tasarladıklarını da söylüyor. Kooperatiflerde %51 çoğunluğun kararı esastır. Yani çokluk ve haklılık ilkesi ile birlikte oy birliğiyle karar veriliyor ve çoğunluğun kararı kabul ediliyor.Atlas Group'un öncülük ettiği arsa ve tarla satışlarındaki yüksek artışın, konut fiyatlarındaki artış ve faiz oranlarındaki yükseliş ile birleşerek, yatırımcıları uygun fiyatlı arsa ve tarla yatırımına yönlendirdiğini ifade eden Umut Bingöl, konut alamayan vatandaşların küçük yatırımlarla büyük hayaller kurma çabasında olduğunu belirtiyor. Arsa Kooperatifçiliği'nin, tiny house'larla birleşerek gelecekte rekorlar kıracağını öngörüyor. Tiny House'lar, hem ekonomik hem de fonksiyonel açıdan en önemli yatırım araçlarından biri.Atlas Group ortak kurucusu Bingöl, yatırım yaparken lokasyon değerlendirmesi ve fiyatları öğrenmenin önemine vurgu yapıyor. İstanbul'da ticari gayrimenkul piyasasının dinamik ve çeşitli bir yapıya sahip olduğunu belirten Bingöl, yatırımcılara bölge araştırması yaparak projelere katılmalarını ve yatırımlarını doğru bir şekilde değerlendirmelerini öneriyor.Yasal uyarıdır. Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir.