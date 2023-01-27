Ev alacak ve satacaklar dikkat! Bunu yapan artık affedilmeyecek! Öyle bir para cezası verildi ki...

YENİ EVİM KREDİSİNE İLK 3 YIL DESTEK

Vatandaşların ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek. Örneğin 1 milyon lira kredide standart taksitler olsaydı, her yıl 9 bin 719 lira ödemek gerekirken, destekli modelde ilk yıl 4 bin 410 lira ödenecek. Geliri daha az olanlara daha fazla destek sunulacak.

Program kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlenmiştir. Program çerçevesinde bankalar ve katılım finans kurumları tarafından sağlanacak finansman tutarları: 1. Bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. Bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. Bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL'dir.