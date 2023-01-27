Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 27.01.2023 10:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2023 11:22
    ABONE OL

    Ev alacak ve satacaklar dikkat! Bunu yapan artık affedilmeyecek! Öyle bir para cezası verildi ki...

    Ev alacak ve satacaklar dikkat! Bunu yapana ağır ceza kesilecek! Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin düzenleme Meclis'ten geçti ve yasalaştı. Yasaya göre yanlış beyanda bulunanlara ağır cezalar geliyor. İşte yeni konut kredisi detayları....

    takvim.com.tr
    Ev alacak ve satacaklar dikkat!

    Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin düzenleme yasalaşarak yürürlüğe girdi. Program kapsamında yasada katkılar, bankalara verilecek paralar ve ceza hükümleri yer aldı.

    220 MİLYAR LİRAYI GEÇEMEYECEK

    Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılacak. Bir yıl içerisinde katkı sağlanabilecek konut finansmanının toplam anapara tutarı 220 milyar lirayı aşamayacak.

    SATIŞ GÖRMEMİŞ KONUTLARA KREDİ VERİLECEK

    Daha önce satılmamış ve yüklenicilerin mülkiyetinde olan konutlarla henüz başlamamış veya yapımı devam eden projelerden konut edineceklere katkı sağlanabilecek. Henüz başlamamış veya yapımı devam eden konut projeleri açısından mülkiyeti yüklenicilere geçecek konutlara ilişkin sağlanacak finansmanlar da bu kapsamda değerlendirilecek. Gayrimenkul geliştiricileri ile arsa payı karşılığında inşaat sözleşmesi çevresinde arsa payı sahipleri de yüklenici kabul edilecek.

        İLK 3 YIL DESTEK SAĞLANACAK

        İlk üç yıldaki finansman taksit tutarının gerçek kişinin hane gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmı kadar miktar, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenek tertibinden katkı olarak aktarılacak. Yüzde 30'luk oranı yüzde 30 ila yüzde 50 arasında belirlemeye, 3 yıllık süreyi bir yıla kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

        YÜZDE 5 KATKI PAYI BANKAYA YATIRILACAK

        Hürriyet'te yer alan habere göre; konut satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı payı yüklenici hesabından veya finansman tutarından tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalarda geçici hesaplara aktarılacak. Bu tutarlar bir yıla kadar finansman taksitlerinin ödemelerinde kullanılacak. Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde; bu tutarın bir kısmı veya tamamı finansman anapara tutarından peşin olarak indirilebilecek, bir yıllık süre ise üç yıla kadar uzatılabilecek. Tahsil edilen tutar, hiçbir şekilde yükleniciler tarafından geri istenemeyecek.

        5 YIL BOYUNCA SATILAMAYACAK

        Edinilen taşınmazlar, finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine finansman tarihinden itibaren 5 yıl süreyle tescilsiz iktisap halleri hariç devir ve temlik edilemeyecek, satış vaadine konu edilemeyecek.

        Borçlunun temerrüdü nedeniyle icra takip sürecinin başlatılması durumunda devir, temlik ve satış vaadine konu edilememesi finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine terkin edilecek.

            10 KAT ARTACAK

            Sağlanacak Finansman konusu konuta ilişkin düzenlenen değerleme raporunun yanlış veya gerçeğe aykırı olması halinde, raporu düzenleyen gayrimenkul değerleme uzmanı veya gayrimenkul değerleme kuruluşu hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre verilecek idari para cezası tutarları 10 kat artırılarak uygulanacak. Bu tutar, finansmana konu konutun satış bedelinin yüzde onundan az olamayacak.

            Aktarılacak katkının hak sahipliğinin tespiti ile katkının doğru ve tam hesaplanmasından ibraz edilen belgeler çerçevesinde Konut finansmanını sağlayan banka sorumlu olacak.

            YENİ EVİM KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

            Kampanyanın tüm detaylarını açıklamak için bir web sitesi devreye alındı. 81 ilde geçerli olacak olan projeye başvurular 16 Ocak'tan itibaren başladı. 16 Ocak itibarıyla konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kredi alma hakkı elde edecek. Sosyal konutta olduğu gibi başvuru alınmayacak, başvuru ücreti ödenmeyecek. Ayrıca kura da çekilmeyecek.

            KREDİ FAİZLERİ 0,69'DAN BAŞLAYACAK

            Proje kapsamında faizler 0,69'dan başlayacak ve konut kredilerindeki vade 15 yıl olacak. 2 milyona kadar olan kredide 0.69, 2 ila 4 milyon TL arasında 0.79 ve 4 milyon ila 5 milyon TL arasında 0.99 faiz oranı uygulanacak. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10, vade en çok 15 yıl olacak. Dileyenler daha çok peşinat ya da daha kısa vade seçebilecek.15 yıl boyunca enflasyon oranı veya gelirdeki değişimler ne olursa olsun, taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek; hatta birçok taksitte yüzde 25-30'lar seviyesine bile düşecek.

                YENİ EVİM KREDİSİNE İLK 3 YIL DESTEK

                Vatandaşların ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek. Örneğin 1 milyon lira kredide standart taksitler olsaydı, her yıl 9 bin 719 lira ödemek gerekirken, destekli modelde ilk yıl 4 bin 410 lira ödenecek. Geliri daha az olanlara daha fazla destek sunulacak.

                Program kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlenmiştir. Program çerçevesinde bankalar ve katılım finans kurumları tarafından sağlanacak finansman tutarları: 1. Bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. Bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. Bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL'dir.

                YENİ EVİM KAMPANYASINA HANGİ PROJELER DÂHİL OLACAK?

                -Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün ürettiği projeler,

                -GYODER, İNDER, Konutder, İmkon ile Türkiye Müteahhitleri Birliği'ne bağlı olan şirketlerin projeleri,

                -81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil olacaklar.

                Kampanyaya dahil olan evlerin müteahhit/üreticiden alınması, hiç satış görmemesi gerekiyor. Ev sıfır olsa da tapuda devir gördüyse kampanya kapsamı dışında kalıyor.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Bursa Merinos
                Haberler Emlak&OTO Ev alacak ve satacaklar dikkat! Bunu yapan artık affedilmeyecek! Öyle bir para cezası verildi ki...
                    SON DAKİKA