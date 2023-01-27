Ev alacak ve satacaklar dikkat! Bunu yapan artık affedilmeyecek! Öyle bir para cezası verildi ki...

Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin düzenleme yasalaşarak yürürlüğe girdi. Program kapsamında yasada katkılar, bankalara verilecek paralar ve ceza hükümleri yer aldı.
220 MİLYAR LİRAYI GEÇEMEYECEK
Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılacak. Bir yıl içerisinde katkı sağlanabilecek konut finansmanının toplam anapara tutarı 220 milyar lirayı aşamayacak.
SATIŞ GÖRMEMİŞ KONUTLARA KREDİ VERİLECEK
Daha önce satılmamış ve yüklenicilerin mülkiyetinde olan konutlarla henüz başlamamış veya yapımı devam eden projelerden konut edineceklere katkı sağlanabilecek. Henüz başlamamış veya yapımı devam eden konut projeleri açısından mülkiyeti yüklenicilere geçecek konutlara ilişkin sağlanacak finansmanlar da bu kapsamda değerlendirilecek. Gayrimenkul geliştiricileri ile arsa payı karşılığında inşaat sözleşmesi çevresinde arsa payı sahipleri de yüklenici kabul edilecek.