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    • Emlak&OTO
    • 18.01.2023 16:09
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    • 18.01.2023 16:09
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    Ankara'da yatırımlık fırsat! 7 Mart'ta satışa çıkıyor

    İnternet üzerinden yayınlanan satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Ankara Etimesgut'ta 310 metrekare dükkan fiyatıyla ön plana çıktı.

    Ankara’da yatırımlık fırsat! 7 Mart’ta satışa çıkıyor

    Ankara Batı İcra Dairesi tarafından Etimesgut'ta bulunan 310 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 1 milyon 500 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 07.03.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Bina girişi zemin kat arasında 0,00 m kot seviyesinden sağlanmaktadır. Taşınmazın yer aldığı binanın çekme mesafesinde açık otopark bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bina 12 yaşındadır. Taşınmazın yer aldığı binaya ait dosya içeriğinde enerji kimlik belgesi bulunmamaktadır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Ankara'da yatırımlık fırsat! 7 Mart'ta satışa çıkıyor
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