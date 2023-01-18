Ankara’da yatırımlık fırsat! 7 Mart’ta satışa çıkıyor

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından Etimesgut'ta bulunan 310 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 1 milyon 500 bin TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 07.03.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Bina girişi zemin kat arasında 0,00 m kot seviyesinden sağlanmaktadır. Taşınmazın yer aldığı binanın çekme mesafesinde açık otopark bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bina 12 yaşındadır. Taşınmazın yer aldığı binaya ait dosya içeriğinde enerji kimlik belgesi bulunmamaktadır.

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