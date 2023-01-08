Kocaeli İzmit'te 10172 metrekare tarla mahkemeden satışta

Kocaeli 1. Satış Memurluğu tarafından İzmit'te bulunan 10172 metrekare tarla mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 2 milyon 441 bin 400 TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 08.02.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Arızlı Köyü, 6082 Ada, 303 Parsel, 10.172,67m2, taşınmazıntapuda tarla vasfında olduğu, üzeri boş, İzmit merkezine 3 km mesafede, yola cephesi var.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın