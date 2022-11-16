Amasya'nın göbeğinde 20 bin TL'ye arazi fırsatı! Milli Emlak'tan bomba ilan! TOKİ'nin yarı fiyatına arsa...

Milli Emlak tarafından satışa konulan ilanlar büyük ili çekiyor. İşte güncel Milli Emlak arsa ilanları ve tüm merak edilenler...

MİLLİ EMLAK SATILIK ARSALAR NE KADAR?

Milli Emlak tarafından satışa sunulan arsalar büyük ilgi görüyor. Amasya'da satışa konulan bir tarlanın 20 bin lira olması büyük ilgi çekti. 20 bin lira ile 1 milyon lira aralığında fiyatlar değişiklik gösteriyor.