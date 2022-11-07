Mersin Erdemli'de icradan satılık ucuza daire! Detaylar netleşti

Erdemli İcra Dairesi tarafından Çanakkale'de bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 600 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 14.12.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Bina konum olarak yazlık sitelerin bulunduğu bir çevrede ve sosyal çevre bakımından nezih bir yerdedir. Deniz kenarına yaklaşık 100 metre mesafededir. Çevreye baktığımızda yapılaşmanın büyük oranda tamamlandığı görülmektedir. Binanın ortak kullanımı tesisat ve donanımı olarak; Kanalizasyon, Şehir suyu, Elektrik tesisatı, Haberleşme tesisalı, ısıtma ve soğutma şekli sistemi bireysel klima tesisatı mevucuttur. Bahse konu meskenin odalarda zemin döşeme kaplaması parke, antre-hol ve mutfakta ise seramik olup duvarları alçı sıva üzeri boyalıdır.Tavanlarda yer yer alçı asma tavan bulunmaktadır. İç kapılar Amerikan panel doğramadır. Pencere ve balkon kapıları ise pvc doğramadır. İçinde bulunduğu blokta asansör bulunmakla beraber, sitede genel kullanıma açık havuz da mevuttur. Meskenin brüt toplam inşaat oturum alanı 1 15m2'dir. Islak hacimlerin yerleri seramik olup duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Dairenin elektrik vo sıhhi tesisatı tam ve çalışır durumdadır. Belediyenin tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.Söz konusu yapı orta sınıf kalite ve özeliikte malzeme ve işçiliğe sahiptir. Binanın yapılış tarzı, işçiliği, çeşitli kısımlarında kullanılan malzemenin cinsi, kalitesi ve benzeri hususlar nazara alınarak yapılan Bina Sınıflandırmasına göre bu yapı, İkinci sınıf inşaat sınıfına girmektedir.

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