Çanakkale’de icradan satılık 2+1 daire! Fiyatıyla şaşırttı

Gelibolu İcra Dairesi tarafından Çanakkale'de bulunan 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 450 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 15.12.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi, Yazıcızade Mah. 203 ada, 14 parsel, bodrum kat , 9 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz. Taşınmaz Gelibolu ilçe merkezindedir ve belediyenin tüm altyapı ve ulaşım hizmetlerinden faydalanır niteliktedir.203 ada 14 parsel numaralı ana taşınmaz 192,79 m² alana sahip arsa üzerinde bulunan 5 katlı betonarme karkas taşıyıcı sisteme sahip yapıdan meydana gelmektedir. Yapının 25-30 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir. Binada katı yakıtlı merkezi sistem ısıtma mevcuttur. Bina Ill-A yapı sınıfındadır. Dosya konusu olan borçluya ait 9 nolu bağımsız bölüm bodrum katta bulunan yaklaşık 70 m² kullanım alanına sahip mesken niteliği taşıyan taşınmazdır. Bağımsız bölüm giriş holü, banyo-wc, mutfak, salon ,2 adet yatak odası mahallerinden meydana gelmektedir. 9 nolu bağımsız bölüm tapuda 10/190 arsa payında tam hisse ile borçlu adına kayıtlı bulunmaktadır.Bağımsız bölüm yer döşemesi hol, koridorlar ve ıslak mahallerde seramik, odalar ve salonda lamine parke kaplama olarak imal edilmiştir. Duvarlar ve tavan alçı sıva üzeri plastik badanalıdır. İç kapılar ahşap kapı, doğramalar ise PVC olarak imal edilmiştir.

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