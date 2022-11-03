Kocaeli’de icradan satılık ucuza daire fırsatı

Gebze İcra Dairesi tarafından Çayırova'da bulunan 54 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 448 bin 112 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 15.12.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Kocaeli İli,Gebze İlçesi, Çayırova Mah, 3817 Ada,4 nolu parsel,2. kat,6 nolu bağımsız bölüm,Mimar Sinan Mah, 29. Sokak No :3 adresinde bulunmaktadır.Bina aynı zamanda Mimar Sinan parkına cephelidir.Bina bodrum kat, zemin kat, 3 normal kat ve çatı katından oluşmaktadır.Binada inşai faaliyetler tamamen bitmiş, Taşıyıcı sistemi,duvarları ve çatısı tamamlanmış,duvarları sıvanmış ve ısı yalıtım yapılmış ve boyalı haldedir.Dairenin net inşaat alanı yaklaşık 54,05 m2, brüt inşaat alanı ise 66,00 m2, genel brüt alanı ise 78 m2'dir.Daire içerisinde birer adet salon, sandık odası, yatak odası, mutfak, antre, balkon, bulunmaktadır.Daire girişi çelik kapısı vardır.Daire içerisinde zemin kaplaması laminat parke yapılmış, ıslak hacimler fayans kaplıdır.Tüm odaların Amerikan panel kapı ve PVC pencereleri vardır.Isınma sistemi doğalgazlı iledir. Tüm hacimlerde petekler mevcut ve kombisi vardır.İç duvarlar boyalı, tavan kartonpiyer dekorasyon malzemesi ile çevrilidir.Mutfak zemini fayans kaplamalıdır.Mutfak dolapları mevcuttur.Tuvalet ve banyo yer ve duvar fayans kaplamalıdır. Lavabo ve duşakabini mevcuttur.Söz konusu parsel 29 sokak ve Mimar Sinan Parkına cepheli parsel olup,TEM Karayoluna, E5 Kara yoluna , Sabiha Gökçen Hava Limanına, Gebze D.D.Y. Tren istasyonuna yakındır.Çevresinde konut ve ticari işyerleri yapılaşması vardır. Tüm alt yapı ve Belediye hizmetlerinden yararlanan, alım satım kabiliyeti olan , Şehir merkezine yakın, Okul Hastane gibi yapılara ulaşımı kolay bir konumdadır.

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