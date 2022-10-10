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    • Emlak&OTO
    • 10.10.2022 15:30
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    • 10.10.2022 15:30
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    İzmir Karşıyaka'da 3+1 daire mahkemeden satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İzmir Karşıyaka'da 3+1 daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İzmir’de mahkemeden satılık daire! İşte detaylar

    Karşıyaka 3. Satış Memurluğu tarafından İzmir'de bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 800 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 12.01.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    İzmir ili Karşıyaka ilçesi Bahariye Mahallesi 9885 ada 4 parsel 5kat 20 nolu bağımsız bölüm 3 oda salon, salomanje mutfak, banyo-wc koridor, 2 adet balkon şeklindedir. Apartmanda her katta 4 daire bulunmaktadır Apartman asansörlüdür. Son kat girişe göre sağ tarafta köşe daire konumundadır. 30/07/1975 yılı yapı kullanma oturma belgelidir. Belediyenin tüm alt - üst yapı hizmetlerinden istifadelidir. Taşınmaz, alışveriş yerlerine, İzban istasyonuna yakın konumdadır.

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    Haberler Emlak&OTO İzmir Karşıyaka'da 3+1 daire mahkemeden satışa çıktı
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