Doğan Grup A.Ş CEO’su Erdoğan Yıldırım: İnşaat sektöründe müşteri memnuniyeti çok önemli

Gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Doğan Grup CEO'su Erdoğan Yıldırım, inşaat sektöründe yenilikçi çalışmalarda bulunan bir isim. İnşaat sektöründe başarının sırrının müşteri odaklı çalışmadan geçtiğini belirten Yıldırım, "Müşterilerin taleplerini her zaman önemsemelisiniz. Çünkü inşa ettiğiniz yapıların içinde yaşayacak insanların ihtiyaçlarına ulaşması gerekiyor. Bu noktada profesyonel bir çalışma anlayışı içinde ve yenilikçi yöntemleri kullanarak çalışmalarda bulunmak oldukça önemli. Doğan Grup olarak çalışmalarımızda her zaman müşteri memnuniyetini önemsiyoruz." ifadelerinde bulundu.

Yaşam Alanlarını İnşa Ederken Kullanıcıların Talepleri Ön Planda Tutulmalı

Yaşam alanlarını inşa ederken en önemli hususun kullanıcı talepleri olduğunu belirten Erdoğan Yıldırım, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: Teknolojinin de gelişmesi ile zaman içinde ideal konut anlayışı da değişmektedir. Bir konutu değerlendirirken, konutun içinde bulunduğu alana yakın çevrede bulunan alışveriş olanaklarının bulunması, insanların sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği ortamların olması, yeşil alanlarda yürüyüş yapabilmesi vb. gibi sosyal faktörleri gözeten tasarımların yapılmasını önemsiyoruz.

Binaların İnşasında Kesinlikle Kaliteli Malzemeler Kullanılmalı

Depreme dayanaklı, güvenli yapıların inşasının en önemli husus olduğunu belirten Erdoğan YILDIRIM, yapıların inşasında kaliteli malzemelerin kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Erdoğan Yıldırım, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Kaliteli malzemeler binaların sağlam ve efektif bir form elde etmesini sağlar. Yapının güvenli ve depreme dayanıklı inşa edilmesi gerekiyor.

Doğan Grup olarak projelerimizdeki önceliğimiz müşteri memnuniyeti olmuştur. Bu sebeple de yaptığımız projelerde bu evlerde yaşayacak olan kişileri kendi ailemizden biri gibi görerek kararlarımızı veriyoruz. Tüm projelerimizde kullandığımız her malzemenin kaliteli olmasına dikkat ediyoruz Elbette yenilikçi çalışmalar da bunda oldukça etkili."