İstanbul Fatih'te bahçeli ev icradan satılık!

T.C. İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından İstanbul Fatih'te 53 m² bahçeli ahşap ev satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 350.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 07.11.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

Taşınmazın Tapu Kaydı/özellikleri:



İstanbul ili, Fatih ilçesi, Avcıbey mahallesi, Avcı Odaları Çıkmazı mevkii, 2686 ada, 3 parselde bulunan "Bahçeli Ahşap Ev" nitelikli, 53,19 m2 miktarlı taşınmazın tamamı satışa konudur. Satışa konu gayrimenkul: İstanbul ili, Fatih ilçesi, Avcıbey mahallesi, Avcı Odaları Çıkmazı mevkii, 2686 ada, 3 parselde bulunan "Bahçeli Ahşap Ev" nitelikli, 53,19 m2 miktarlı taşınmaz 2 katlı ve bahçesi olan bir yığma binadır. Binanın etrafı duvar ile çevrilmiştir. 1 dış kapı numarası almaktadır. Keşif günü mahkeme heyeti ile taşınmazın kapı zili çalınmış ancak kapı açılmadığından içerisine girilememiştir. Parsel üzerindeki yapı oldukça eski görünmekle (en az 50 yıllık) beraber tahrip olmuş durumdadır. Ancak içinde

yaşanacak durumdadır.

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