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    • Emlak&OTO
    • 08.08.2022 12:19
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    • 08.08.2022 12:19
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    Kayseri Tomarza'da 10.565 m² mahkemeden satılığa çıkartıldı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Kayseri Tomarza'da 10.565 m² arazi fiyatıyla ön plana çıktı.

    Kayseri Tomarza’da 10.565 m² mahkemeden satılığa çıkartıldı

    T.C. Tomarza İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 10.565 m² arazi mahkemeden satılığa çıkartıldı.

    Satışa çıkarılan arazi için 188.908 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 15.09.2022 olarak duyuruldu.

    1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :

    Kayseri İl, Tomarza İlçe, 1076 Ada, 1 Parsel, SÜVEĞEN Mahalle/Köy, Tapu kayıtlarına göre ihalesi yapılacak olan taşınmaz Kayseri ili, Tomarza ilçesi, Süvegen Mah. 1076 ada 1 parsel olan 3.679,32 yüzölçümlü YOL niteliğindeki taşınmazdır.
    Bilirkişi raporuna göre : üzerinde herhangibir yapı bulunmamaktadır. Bitişik parsellerden maden işletmeciliği amaçlı yapı ve sosyal tesisler vardır.
    Adresi : Kayseri İli Tomarza İlçesi Süvegen Mah. 1076 Ada 1 Parsel Tomarza / KAYSERİ
    Yüzölçümü : 3.679,32 m2
    İmar Durumu :Tomarza Belediyesinin 23/05/2022 tarihli yazısına göre; ihalesi yapılacak olan taşınmaz , ilçe sınırları içerisinde olup imar planı dışındadır.

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    Haberler Emlak&OTO Kayseri Tomarza'da 10.565 m² mahkemeden satılığa çıkartıldı
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