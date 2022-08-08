Kayseri Tomarza’da 10.565 m² mahkemeden satılığa çıkartıldı

T.C. Tomarza İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 10.565 m² arazi mahkemeden satılığa çıkartıldı.

Satışa çıkarılan arazi için 188.908 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 15.09.2022 olarak duyuruldu.

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :

Kayseri İl, Tomarza İlçe, 1076 Ada, 1 Parsel, SÜVEĞEN Mahalle/Köy, Tapu kayıtlarına göre ihalesi yapılacak olan taşınmaz Kayseri ili, Tomarza ilçesi, Süvegen Mah. 1076 ada 1 parsel olan 3.679,32 yüzölçümlü YOL niteliğindeki taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre : üzerinde herhangibir yapı bulunmamaktadır. Bitişik parsellerden maden işletmeciliği amaçlı yapı ve sosyal tesisler vardır.

Adresi : Kayseri İli Tomarza İlçesi Süvegen Mah. 1076 Ada 1 Parsel Tomarza / KAYSERİ

Yüzölçümü : 3.679,32 m2

İmar Durumu :Tomarza Belediyesinin 23/05/2022 tarihli yazısına göre; ihalesi yapılacak olan taşınmaz , ilçe sınırları içerisinde olup imar planı dışındadır.

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