Diyarbakır Kayapınar'da 176 metrekare daire icradan satışta

Diyarbakır İcra Dairesi tarafından Kayapınar'da bulunan 176 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 750 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 06.10.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Mesken nitelikli taşınmazın, bulunduğu sitede çocuk oyun alanları, açık otopark ve güvenlik hizmeti bulunmaktadır. 2017 yılında yapılmış olan yapı 4 yaşında olup karkas binalar sınıfındadır.Yapı projesi üzerinde yapıları incelemede 3 oda + 1 salon,+ mutfak, +banyo, duş ve WC mahallerinden oluşan brüt 176,00 m2 olduğu tespit edilmiştir. Yapının giriş kapısının çelik olduğu, iç kapılarının ahşap panel, pencerelerin pvc doğrama, odaların ahşap parke, antre ve ıslak zeminlerin fayans, duvarların da saten boya ile kaplı olduğu mutfak dolaplarının MDF Malzemeden yapılı olduğu tespit edilmistir.

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