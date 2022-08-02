Aydın Efeler'de 125 metrekare daire icradan satışta

Aydın İcra Dairesi tarafından Efeler'de bulunan 125 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 28.09.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Tespite konu bağımsız bölüm; betonarme şeklinde inşa edilmiş bodrum+zemin+2 normal katlı binada 2. Normal katta bulunan doğu-güney-kuzey cepheli mesken niteliğindedir. Tespite konu bağımsız bölüm mesken mevcutta kullanılır durumdadır. Taşınmaz; elektrik-su-telefon-kanalizasyon-ulaşım vb. alt yapı hizmetlerinden tam olarak yararlanabilecek konumda ve parsel önüne kadar kaplama yolu olan yaklaşık 6 yıllık asansörlü binada bulunan bağımsız bölümdür. Tespite konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın dışı ve içi boyalıdır. Tespite konu bağımsız bölümün pencereleri plastik doğrama şeklindedir. Bağımsız bölüm çarşı, pazara ve okul gibi kamu kurumlarına yakın konumdadır. Tercih edilirliği normaldir. Tespite konu bağımsız bölüm projesine göre doğu-güney-kuzey cepheli; yaklaşık 125,00 m2 brüt alanlı ve yaklaşık 105,15 m2 net alanlı olup; salon, 3 adet oda, mutfak, antre, hol, banyo, wc-lavabo, duş ve balkon bulunmaktadır.

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