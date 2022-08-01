Gaziantep’te yatırımlık fırsat! İcradan satışta

Gaziantep İcra Dairesi tarafından Şahinbey'de bulunan 28 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 87 bin 475 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 28.10.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Taşınmaz Gaziantep çarşı merkezde Karatarla camii güney batısındadır. Taşınmazın çevresinde ağırlıkla taşınmaz ile benzer özelliklere sahip iş yerleri yer almaktadır. Yerinde yapılan incelemelerde taşınmaz üzerinde 3/B yapı sınıfında betonarme karkas sistemde zemin + 2 normal katlı olarak inşa edilmiş olduğu görülmüştür. Söz konusu yer tapu kayıtlarına göre 1. Katta yer alan 83 nolu dükkandır. Bu dükkan brüt30 m² net28 m²inşaat alanlıdır. Dükkan kapalı olarak bulunmakta işletilmemektedir. Tabanlar seramik olup duvarlar su bazlı boya ile boyanmıştır. Bina girişi doğu cepheden sağlanmaktadır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Bina ana giriş kapısı alüminyum doğramadır.

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