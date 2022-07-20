İzmir Çiğli'de 34 metrekare 1+1 daire icradan satışa çıktı

Karşıyaka 4. İcra Dairesi tarafından İzmir Çiğli'de bulunan 34 metrekare 1+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 670 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 07.09.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

İzmir ili, Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi, 21657 ada, 2 parsel; "878,14 m² miktarlı "Bodrum Kat Dahil Dokuz Katlı" vasıflı ana taşınmazın 3. katında yer alan, 48/4032 arsa paylı "Mesken'" nitelikli 28 nolu bağımsız bölümün tam hissesi borçlu adına kayıtlıdır.-S.S. Bornova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi lehine, 1. Derecede 15.02.2018 tarih, 2246 yevmiye ile ipoteklidir. -MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. lehine, 2. Derecede 28.12.2018 tarih, 17498 yevmiye ile ipoteklidir. Bilirkişi raporuna göre; " Bölgenin belediye hizmetleri ve sosyal donatı alanları tam olup, toplu taşıma araçları ile ulaşım imkânı bulunmaktadır.

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