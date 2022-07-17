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    • Emlak&OTO
    • 17.07.2022 22:00
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    • 17.07.2022 22:00
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    Niğde Ulukışla'da 401 metrekare arsa icradan satılık!

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Niğde Ulukışla'da 401 metrekare arsa fiyatıyla ön plana çıktı.

    takvim.com.tr
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    T.C. Ulukışla İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 401 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 60.265 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 23.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:

    TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Niğde İl, Ulukışla İlçe, 114 Ada, 177 Parsel, KEMALPAŞA Mahalle/Köy, Acıpınar mevki Mevkii, Niğde İli, Ulukışla İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 114 Ada, 177 Parselin Ulukışla Belediyesi sorumluluk alanında kaldığı ve dosyada mevcut olan imar durum yazısı doğrultusunda; Niğde İli, Ulukışla İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 114 Ada 177 Parsel No.lu Taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 2 kat, taks:0,25 ve kaks:0,50 yapılaşma koşulu ile konut alanında kaldığı, taşınmaz üzerinde değerlemesi yapılacak yapı bulunmadığı, Parselin 401,77m2 yüzölçümlü olduğu, tapuda ?Arsa? vasfında tescilli olduğu, parselin mevcut durumda yola cephesinin olmadığı, taşınmazın cami, okul gibi sosyal alanlara uzak mesafede bulunduğu, elektrik, su, yol, sağlık, eğitim, temizlik ve çöp toplama gibi kentsel kamu hizmetlerinden yararlanabilecek konumda bulunmadığı, etrafında yapılaşmaların çok az bulunduğu ve ağırlıklı olarak boş parsellerin yer aldığı, eğimli bir arazi yapısına ve dörtgene yakın geometrik bir forma sahip olduğu, ulaşımın özel araçlar ile sağlandığı, bahçe duvarı ve bahçe kapısının olmadığı, Ulukışla Kent Merkezi olarak bilinen Ulukışla Belediye Binasına 4,70km mesafede kaldığı belirtilmiştir.

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    Haberler Emlak&OTO Niğde Ulukışla'da 401 metrekare arsa icradan satılık!
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