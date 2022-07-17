Edirne Uzunköprü'de prefabrik fast food alanı açık teklif usulü ile 1 yıllığına kiraya verilecek

T.C. Edirne Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Uzunköprü Devlet Hastanesi tarafından ilçede bulunan 116,00 metrekare taşınmaz kiralığa çıkarıldı. Kiraya çıkarılan taşınmaz için ihale günü 25.07.2022 14:00 olarak belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden kiralığa çıkarılan dükkanın ihalesinin yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Uzunköprü Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İşte detaylar:

Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı Hastanemize tahsisli olan aşağıda belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile 1 yıllığına kiraya verilecektir.



Hastanemiz Ana hizmet binasında bulunan Kantin alanının kiralama ihalesine katılabilmek için, isteklilerin;

a) İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Uzunköprü Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla ihale komisyon başkanlığına gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

b) Geçici Teminat; nakit olması halinde Uzunköprü Devlet Hastanesi Halk Bankası Edirne Şubesi TR05 0001 2009 3350 0005 0000 50 nolu hesabına yatırılacak veya 2886 sayılı Kanunun 26.maddesine göre düzenlenmiş süresiz (mektup üzerinde süresiz ibaresi olacak şekilde) geçici teminat mektubu.

c) Dokümanın alındığına dair 100,00 TL tutarındaki makbuz Halk Bankası Edirne Şubesi (TR05 0001 2009 3350 0005 0000 50 Nolu Hesaba yatırılacak) Doküman Uzunköprü Devlet Hastanesi Satın Alma Biriminden alınabilir.

d) Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge.

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

g) İlk ilan tarihi itibarı ile Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün Vergi Daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)

h) İlk ilan tarihi itibarı ile SGK borcunun bulunmadığına dair belge.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)

ı) İhaleye katılacak isteklilerin Kamu İhalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan istekli diğer şartları karşılasa bile ihale dışı bırakılacaktır.

j) İhaleye iştirak edeceklerin, İhale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak (Zarfın üzerinde ilgili isteklinin adı adresi, TC- Vergi No.su ve ihalenin adının belirtilmelidir.) Uzunköprü Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine teslim etmeleri gerekir. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

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