İstanbul Pendik'te 62 metrekare zemin kat daire icradan satışa çıktı

İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Pendik'te bulunan 62,45 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 740 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 07.09.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Yayalar Mahallesi, 7739 Ada, 5 Parsel sayılı 438,87 m2 arsa miktarlı taşınmazın üzerinde bulunan 6/110 Arsa Paylı Zemin Kat 5 Numaralı Dairenin Tam hissesi borçlu adına, 02/07/2020 Tarih 21292 Yevmiye numarası Satış ile tescil edilmiş olup, bu hisse satılacaktır. Bilirkişi raporuna göre; Konumu: Taşınmaz, mahallinde Kavakpınar Mahallesi sınırları içinde yer alan Haydarpaşa Sokak üzerinden erişimli 61 kapı numaralı Karadeniz isimli apartmanda yer almaktadır. Taşınmaz D-100 karayolunun kuzeyinde kalmaktadır. Çevresinde benzer yapı standartlarında üretilmiş iskan amaçlı binalar bulunmaktadır. Sabiha Gökçen Havaalanı bağlantı yolu olan Kurtköy-Pendik Bağlantı yoluna yakın konumdadır. Ana Taşınmaz Özellikleri (7739 Ada, 5 Parsel) Yapı Ruhsatı: 18/01/2008 tarih ve 61 sayı ile yeni yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Mimar Proje: Kat irtifakına esas projesi incelenmiştir.

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