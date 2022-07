Adıyaman merkezde icradan satılık 154 metrekare daire

Adıyaman İcra Dairesi tarafından merkezde bulunan 154 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 648 bin 415 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 18.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Satışa konu taşınmaz tapu kaydına göre; Adıyaman İli Merkez İlçesi Alitaşı Mh. 1915 Ada 5 Parsel A blok 6. kat 14 nolu tam hisseli mesken olup bilirkişi raporuna göre; Alitaşı Mahallesi 1258. Sokak Miray Kent Sitesi A Blok No: 1A Kat: 6 D. No: 14 Merkez / Adıyaman ( UAVT 3426408427) adresinde yer almaktadır. Ana Taşınmaz 4.800,46 m2 parsel alanı üzerinde A, B ve C blok olmak üzere 3 bloklu site inşa edilmiştir. A blok parselin Güney Batısında konumludur. A Blok onaylı mimari projesine göre; Bodrum kat, Zemin Kat ve 8 normal kat olmak üzere toplam 10 katlı betonarme yapı tarzında inşa edilmiştir. Ana taşınmaz projesiyle uyumludur.

