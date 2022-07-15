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    • Emlak&OTO
    • 15.07.2022 10:48
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    • 15.07.2022 10:48
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    İzmir'de kaçırılmayacak fırsat! İcradan 61 bine daire

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İzmir Menemen'de kat irtifaklı daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İzmir’de kaçırılmayacak fırsat! İcradan 61 bine daire

    Menemen İcra Dairesi tarafından İzmir'de bulunan kat irtifaklı daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 61 bin 267 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 09.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    İzmir ili, Menemen İlçesi, Asarlık Köyü, 119 ada, 1 parsel, 3.627,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 1/148 arsa paylı C blok 3. kat 10 nolu bağımsız bölüm meskenin tam payı borçlu adına kayıtlıdır. (22.04.2022 tarihli tapu kaydından) Parsel üzerinde muhtelif hacizler vardır. Tapu kaydı, imar durumu belirtilen ve mahallinde resimleri çekilen fotoğrafı sunulan parsel yerinde boş arsadır.

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    Haberler Emlak&OTO İzmir'de kaçırılmayacak fırsat! İcradan 61 bine daire
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