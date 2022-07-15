İzmir Aliağa'da 138.877 metrekare arsa mahkemeden satışa çıktı

Aliağa Satış Memurluğu tarafından İzmir'de bulunan 138.877 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 94 milyon 992 bin 664 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 19.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

İzmir İl, Aliağa İlçe, 1009 Parsel, Çaltılıdere Mahalle/Köy, köycivarı Mevkii, Dosyadaki mevcut bilirkişi raporuna göre; Çaltılıdere Köyü 3783 ada 118 parsel(Eski 1009 Parsel) Nolu Taşınmazın Değerlendirilmesi: Bu taşınmaz 15/10/2020 Tarihli 3402 S.Y.N ın 22/A Md. Gereğince Yenilemenin Tescili İşlemi neticesinde 1009 parsel iken 3783 ada 118 parsel numarasını almıştır. Aliağa İlçesi, Çaltılıdere Köyü, Köycivarı Mevki, 3783 ada 118 parsel nolu taşınmaz tapu kaydında Ham Toprak vasfında olup 138.877,09 m² dir. Parsel, topografik olarak eğimli bir topografyada, geometrik olarak yamukbir arazi yapısındadır. Parselin Çanakkale Yoluna cepheli olan kısmından başlamak üzere, Çanakkale Asfaltından parsele girildiğinde Hacılar Sokak devamında Cami Sokak'a cepheli mesken, hayvan damı gibi yapılaşmalar olduğu, bu yapılaşmaların arka tarafında (doğusunda) kalan büyük bir alanın ise boş durumda olduğu gözlenmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Sistemler Bilgi Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu verilere dayanarak konu parselde kalan yapılar ve ölçüleri dikkate alınmış olup, verilere göre parseldeki yapılar hesaplanmıştır.

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