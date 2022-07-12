Silivri’de icradan satılık fabrika! Fiyatıyla dikkat çekti

Silivri İcra Dairesi tarafından ilçeden bulunan 16 bin 143 metrekare fabrika icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan fabrika için 71 milyon 173 bin 820 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan fabrikanın satış tarihi 04.10.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Kıymet takdirine konu taşınmaz, tapunun İstanbul İli, Silivri İlçesi, Kavaklı Mahallesi, Araptepe Mevkii, 191 Ada, 1 Parsel numarasında kayıtlı, 13.278,58 m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı ana taşınmaz olup adres olarak Kavaklı Mahallesi Sanayi bölgesinde bulunan Fulya Caddesi'nden ayrılan Hazar Sokak üzerindeki 16 kapı nolu fabrika binasının bulunduğu parseldir. Dosyasında, yerinde ve Silivri Belediye Başkanlığı'nın arşivinde bulunan dosyasında yapılan incelemede aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur. Taşınmazın Silivri Belediye Başkanlığı'nın arşivinde bulunan dosyasında ki projede 1. Bodrum Kat (lv+wc, yemekhane, depo, mutfak, sığınak, trafo, kazan dairesi, su deposu, jeneratör ve 2 adet wc olarak planlanmış), Bodrum Asma Kat (yatakhane, soyunma odası, duş+wc ve dinlenme odası olarak planlanmış), Zemin Kat (lv+wc, imalathane ve idare girişi olarak planlanmış) ve Asma Kat (2 adet lv+wc ve açık ofis olarak planlanmış) olarak projelendirildiği tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmazın arşiv dosyasında bulunan 12/10/2006 tarih, 10 ruhsat nolu Yapı Ruhsatına ve 22/02/2012 tarih, 2012/34 belge nolu Yapı Kullanma İzin Belgesine göre 16.143,00 m2 olduğu tespit edilmiştir. Aşağıdaki resimlerde de görüleceği üzere taşınmazın bodrum katının betonarme olduğu, zemin ve asma katlarının ise çelik olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Binanın ön cephesinin giydirme cephe, diğer cephelerinin ve tavanın sandviç panel olarak yapıldığı tespit edilmiştir.

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