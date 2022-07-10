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    • Emlak&OTO
    • 10.07.2022 17:39
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    • 10.07.2022 17:39
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    Malatya Battalgazi'de 65 odalı komple otel icradan satışta

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Malatya Battalgazi'de 65 odalı komple otel fiyatıyla ön plana çıktı.

    Malatya’da yatırımlık fırsat! İcradan satışa çıktı

    Malatya İcra Dairesi tarafından Battalgazi'de bulunan 65 odalı otel icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan otel için 14 milyon 374 bin 800 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan otelin satış tarihi 25.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Malatya İl, Battalgazi İlçe, 169 Ada, 28 Parsel, KAVAKLIBAĞ Mahalle/Köy, 1.bodrum, 2.bodrum, zemin, 1,2,3,4,5,6, teras kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz konum Malatya şehir merkezinin yaklaşık 1000 m. batısında yeralmaktadır. Taşınmaz şehir merkezine olan ana ulaşım caddelerinden İnönü Caddesi üzerinde doğu yönünde ilerlerler iken sol tarafta 120 nolu Mantalite otelinin bulunduğu parseldir.Taşınmazın karşı tarafında SGK İl Müdürlüğü bulunmaktadır. Yakınlarında Malatya Öğretmen Evi, Doğa CaddeAlışveriş Merkezi, Özel Hastaneler, 91000 Dev Öğrenci Orta Okulu gibi kamu ve özel kurumlar bulunmaktadır.

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    Haberler Emlak&OTO Malatya Battalgazi'de 65 odalı komple otel icradan satışta
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