Malatya Battalgazi'de 65 odalı komple otel icradan satışta

Malatya İcra Dairesi tarafından Battalgazi'de bulunan 65 odalı otel icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan otel için 14 milyon 374 bin 800 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan otelin satış tarihi 25.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Malatya İl, Battalgazi İlçe, 169 Ada, 28 Parsel, KAVAKLIBAĞ Mahalle/Köy, 1.bodrum, 2.bodrum, zemin, 1,2,3,4,5,6, teras kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz konum Malatya şehir merkezinin yaklaşık 1000 m. batısında yeralmaktadır. Taşınmaz şehir merkezine olan ana ulaşım caddelerinden İnönü Caddesi üzerinde doğu yönünde ilerlerler iken sol tarafta 120 nolu Mantalite otelinin bulunduğu parseldir.Taşınmazın karşı tarafında SGK İl Müdürlüğü bulunmaktadır. Yakınlarında Malatya Öğretmen Evi, Doğa CaddeAlışveriş Merkezi, Özel Hastaneler, 91000 Dev Öğrenci Orta Okulu gibi kamu ve özel kurumlar bulunmaktadır.

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