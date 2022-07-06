İstanbul'da icradan satılık yatırımlık dükkan! Satış tarihi belli oldu

İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Kartal'da bulunan 62 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 800 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 16.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Onaylı mimari projesine göre; Bodrum katta otopark, su deposu, sığınak, toplantı odası Zemin katta bina girişi ve 2 adet dükkan ile diğer normal katlarda 2şer adet mesken nitelikli olmak üzere binada toplam 14 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Vaziyet planına göre bina girişi, Zemin katından, doğu yönünden sağlanmaktadır. Çevresi ~0,50mt. bahçe duvarı ile tecrit edilmiştir. Dış cephesi, bina dış cephe boyalıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bep-TR web sayfasında ve dosyasında Enerji Kimlik Belgesi bulunmamaktadır. Ana giriş kapısı camlı çelik kapıdır. Sesli diafon sistemi bulunmaktadır. Giriş holü zemini mermer, duvarları yağlı boyalıdır. Merdiven küpeşteleri alüminyum profil malzemeden imal edilmiştir. Binada yolcu asansörü bulunmakta ve aktif vaziyettedir.

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