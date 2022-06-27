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    • Emlak&OTO
    • 27.06.2022 11:21
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    • 27.06.2022 11:21
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    İzmir'de kaçırılmayacak fırsat! 8 Eylül'de satışta

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İzmir Çiğli'de 3+1 112 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İzmir’de kaçırılmayacak fırsat! 8 Eylül’de satışta

    Karşıyaka 3. İcra Dairesi tarafından İzmir'de bulunan 112 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 410 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 08.09.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaza ulaşım 8795/8 Sokak üzerinden sağlanmakta olup, Taşınmaz Anadolu Caddesi'ne 160 m, Üner Camisi'ne 170m, Bil Koleji'ne 400m, uzaklıkta yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede 7 ila 8 katlı konut amaçlı kullanılan binalar bulunmakta olup, orta üst düzey gelir grubuna hitap eden bir mevkide yer almaktadır. Taşınmaz Kamu ve Belediye hizmetlerinin ulaşmış olduğu bölge içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz kuzey ve doğu olmak üzere 2 cephelidir.

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    Haberler Emlak&OTO İzmir'de kaçırılmayacak fırsat! 8 Eylül'de satışta
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