İzmir Urla'da dubleks mesken mahkemeden satışa çıktı

Urla Satış Memurluğu tarafından İzmir'de bulunan dubleks mesken icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dubleks mesken için 3 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dubleks meskenin satış tarihi 27.07.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

İzmir İli, Urla İlçesinde tapuda ÖZBEK mahallesi eğriliman mevkiinde, 9.355,12m2olarak, 16 adet betonarme tripleks konut 44 adet betonarme dubleks konut ana taşınmaz niteliğinde, 1/61 arsa paylı ve Dubleks mesken bağımsız bölüm niteliğinde,2.Blok/Zemin+1.kat 2 nolu Bağımsız bölümde 243 Ada, 3 Parselde kayıtlı taşınmazdır. Bilirkişi raporlarında "taşınmaz diş hekimleri sitesinde,yer alıp, yer aldığı blok üçlü olup, taşınmaz ara konumdadır yaklaşık 30-35 yaşlarında tabanda yaklaşık 35 m2 alanlıdır, site ile deniz arasında tescil dışı alan ve bu alanda havuz ile spor tesisi olup, denize göre ilk sıradadır, yer aldığı site ve konutlar genel olarak bakımlı görünümde olup, özbek merkezine 3,5 km, ilçe merkezine yaklaşık 11 km. mesafededir" denilmiştir.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın