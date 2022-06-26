Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 26.06.2022 10:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.06.2022 10:00
    ABONE OL

    İzmir Urla'da dubleks mesken mahkemeden satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İzmir Urla'da dubleks mesken fiyatıyla ön plana çıktı.

    İzmir’de mahkemeden satılık dubleks

    Urla Satış Memurluğu tarafından İzmir'de bulunan dubleks mesken icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dubleks mesken için 3 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dubleks meskenin satış tarihi 27.07.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    İzmir İli, Urla İlçesinde tapuda ÖZBEK mahallesi eğriliman mevkiinde, 9.355,12m2olarak, 16 adet betonarme tripleks konut 44 adet betonarme dubleks konut ana taşınmaz niteliğinde, 1/61 arsa paylı ve Dubleks mesken bağımsız bölüm niteliğinde,2.Blok/Zemin+1.kat 2 nolu Bağımsız bölümde 243 Ada, 3 Parselde kayıtlı taşınmazdır. Bilirkişi raporlarında "taşınmaz diş hekimleri sitesinde,yer alıp, yer aldığı blok üçlü olup, taşınmaz ara konumdadır yaklaşık 30-35 yaşlarında tabanda yaklaşık 35 m2 alanlıdır, site ile deniz arasında tescil dışı alan ve bu alanda havuz ile spor tesisi olup, denize göre ilk sıradadır, yer aldığı site ve konutlar genel olarak bakımlı görünümde olup, özbek merkezine 3,5 km, ilçe merkezine yaklaşık 11 km. mesafededir" denilmiştir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Alçılı kol ve falçatayla saldırıp kulağından ısırdı!
    Haberler Emlak&OTO İzmir Urla'da dubleks mesken mahkemeden satışa çıktı
        SON DAKİKA