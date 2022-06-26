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    • Emlak&OTO
    • 26.06.2022 10:05
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    • 26.06.2022 10:05
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    İstanbul Bayrampaşa'da çatı arası piyesli daire icradan satışta

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İstanbul Bayrampaşa'da çatı arası piyesli 119 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İstanbul’da bu fırsat kaçmaz! İcradan satışta...

    İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Bayrampaşa'da bulunan çatı arası piyesli 119 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1 milyon 221 bin 54 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 07.09.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Dava konusu taşınmazın projesine göre yasal net kullanım alanı 119 m² (brüt 132 m²), mahalline göre çatı iç mahallerinin büyütülerek net kullanım alanı 153 m² (brüt 169 m²) olarak tespit edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu bina konum itibariyle kuş uçuşu mesafede İsmet Paşa caddesine 30 m., Sağmalcılar metro istasyonuna 35 m. Bayrampaşa Devlet hastanesine 400 m., İsmetpaşa parkına 110 m.15 Temmuz Demokrasi otogarına 950 m. mesafededir. Taşınmazın yakın civarında konut ve iş yeri yoğunluklu yapılaşma mevcuttur. Dava konusu taşınmaz konum itibari ile alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye hizmetlerinden tam olarak istifade etmektedir şeklinde rapor edilmiştir.

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    Haberler Emlak&OTO İstanbul Bayrampaşa'da çatı arası piyesli daire icradan satışta
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