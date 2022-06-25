Ortaca'da icradan satılık arsa! (İcradan satılık taşınmaz ilanları)

T.C. Ortaca İcra Dairesi tarafından Muğla Ortaca'da bulunan bir arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 838 bin 692 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 03.01.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

Taşınmazın özellikleri şu şekilde:



Muğla ili, Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi , Babadağ mevkii, 130 ada 3 nolu parsel, 1003,71m2 yüzölçümlü ve arsa vasfındadır. Tapuda Olga Averbach adına 1/2 oranında, Mehmet Fatih Yaşar adına 1/2 oranında müşterek olarak kayıtlıdır. Taşınmaz Sarıgerme mahallesi merkezinde bulunmaktadır. Yakın çevresinde zemin ve üst katları konut amaçlı 2 katlı binalar mevcuttur. Deniz ve orman manzarası vardır. Tamamlanmış alt yapıya sahiptir. Taşınmazın üzerinde bodrum katı 145,00m2, zemin katı 145m2 birinci katı 145,00m2 olmak üzere toplam 435,00m2 alana oturan üç katlı bina vardır. Bina betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş , 3/B yapı sınıfı özelliğindedir. Binanın dış cephesi düz sıva üzeri akrilik boyalı , üstü ahşap çatı ve kiremit örtülü , korkulukları alüminyum, pencereleri panjurlu beyaz plastik doğramadır. Taşınmaz üzerinde yaklaşık 48,00m2 alana sahip betonarme yüzme havuzu ve etrafında tabanı palidyen mermer kaplamalı güneşleme ve oturma terası vardır. Parsel etrafı beton bahçe duvarı ile çevrili olup , demir profilden mamul bahçe kapısı vardır.

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