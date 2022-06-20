Kocaeli Kartepe'de 784 m² tarla mahkemeden satılığa çıkartıldı

T.C. Kocaeli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından ilçede bulunan 784 m² tarla mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arazi için 274.655 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 14.09.2022 olarak duyuruldu.

İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kartepe İlçesi, Karatepe mah. 112 Ada, 20 Parsel, tarla vasfında Taşınmaz

Yüzölçümü: 784,73 m2

İmar Durumu: Dosyasında mevcut

Kıymeti: 274.655,50 TL

KDV Oranı: %8

1.Satış Günü: 14/09/2022 günü 14:20 -14:30 arası

2.Satış Günü: 10/10/2022 günü 14:20 -14:30 arası

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