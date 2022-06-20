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    • Emlak&OTO
    • 20.06.2022 10:38
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    • 20.06.2022 10:38
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    Kocaeli Kartepe'de 784 m² tarla mahkemeden satılığa çıkartıldı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Kocaeli Kartepe'de 784 m² tarla fiyatıyla ön plana çıktı.

    Kocaeli Kartepe’de mahkemeden satılık 784 m² tarla

    T.C. Kocaeli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından ilçede bulunan 784 m² tarla mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arazi için 274.655 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 14.09.2022 olarak duyuruldu.

    İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    1 NO'LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri: Kocaeli İl, Kartepe İlçesi, Karatepe mah. 112 Ada, 20 Parsel, tarla vasfında Taşınmaz
    Yüzölçümü: 784,73 m2
    İmar Durumu: Dosyasında mevcut
    Kıymeti: 274.655,50 TL
    KDV Oranı: %8
    1.Satış Günü: 14/09/2022 günü 14:20 -14:30 arası
    2.Satış Günü: 10/10/2022 günü 14:20 -14:30 arası

    İlana gitmek için tıklayınız

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    Haberler Emlak&OTO Kocaeli Kartepe'de 784 m² tarla mahkemeden satılığa çıkartıldı
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