Mersin Gülnar’da 11.415 metrekare tarla mahkemeden satılığa çıkarıldı

T.C. Gülnar İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 11.415 metrekare tarla mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arazi için 22.830 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 29.07.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

1 No'lu taşınmazın Özellikleri : Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 135 Parsel, Bereket Mahallesi, Söğütcük Mevkii, satışa konu taşınmaz %2-7 arası değişen meyillidir. Parsel ilçe merkezine, adliye sarayı ve hükümet konağına, sosyal tesislere, alışveriş merkezlerine uzaktır. parsel yola cephesi bulunmamaktadır. Parsel boş tarla olup üzerine kıymet takdirine konu olabilecek herlangi bir muhdesat bulunmamaktadır. Parsel orta derin toprak profilli, killi- tınlı, organik madde bakımından orta düzeyde, kısmen kireçli Akdeniz toprakları yapısındadır. Erozyon, taban suyu , tuzluluk, asitlik, bazlık vb. problemleri bulunmayan, toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur. Taşınmaz halihazırda sulanmayan kuru tarım arazisidir.

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