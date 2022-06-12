Ümraniye’de icradan satılık dükkan fırsatı

İstanbul Anadolu 18. İcra Dairesi tarafından Ümraniye'de bulunan 73 metrekare depolu dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 440 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 28.07.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

1 Nolu Bağımsız Bölüm Bölgede teknik altyapılar tamamlanmış olup, kamu hizmetlerinden istifade tamdır. Sosyal açıdan orta gelir grubuna hitap eden bir yerleşim yeridir. Söz konusu bölgede ticari alanlar cadde üzerlerindeki binaların zemin katlarında yer almakta olup, normal katları ise yoğun bir şekilde mesken nitelikli gelişmiştir. Ana taşınmaz 7721 parsel no.lu ve 200,00 m2 alanlı, Dört Katlı Bina ve Arsası, nitelikli taşınmaz üzerinde ayrık nizam betonarme yapı tarzındadır.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın