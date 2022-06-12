İstanbul’da ucuza daire fırsatı! 23 Ağustos’ta satışta

İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Sancaktepe'de bulunan 77 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 520 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 23.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Taşınmaz ters dubleks daire nitelikli ve Zemin kat ve 1. Bodrum katta yer almaktadır. Taşınmaz bina girişine göre sağ taraftadır. Projesine ve mevcutta bodrum katında 2 adet yatak odası, banyo ve soyunma odası net 37 m2,Zemin katta salon, 1 adet yatak odası, mutfak, wc ve balkon olmak üzere net 37m2+ 3m2 (balkon), 3,4 m2 merdiven (iç dubleks merdiveni) alanlarından oluşmaktadır. Brüt 37m2(bodrum)+37 m2 (zemin) +3m2 (balkon) Toplam 77m2 alanlıdır.



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