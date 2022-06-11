Antalya Demre'de 4 bin 474 metrekare tarla icradan satılık!

T.C. Demre (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından Antalya Demre'de bulunan 4 bin 474 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 1.942.538 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 01.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Satışına karar verilen taşınmaz, (200 ada 21 parsel )Antalya ili, Demre İlçesi, Köşkerler Mahallesi, GüvercinlikMahallesinde bulunmaktadır. Taşınmaz tarla vasıfında olup 4.474.14 m2 miktarındadır. Taşınmaz hisselidir.Taşınmaz üzerinde 988,73m2. kullanılanPlastik tünel sera, yine 2091,79m2kullanılmayan demir aksamı olaniçinde sebze dikili olmayan tünel sera, ile geri kalan kısımlar üzerinde herhangi bir muhtesat bulunmamaktadır. Taşınmaz örtüaltı seracılığı yapmaksuretiyle kullanılan tarımsaltaşınmazlardandır. Taşınmazara asffal yola ulaşmaktadır. Taşınmazın ulaşım, elektrik sorunubulunmamaktadır.Taşınmaz kumlu tınlı derin katmanlı genelde az taşlı bir yapıya sahiptir. Eğim durumu %0,5-1 m. dir.Taşınmaz yerleşim yeridışındadır. Batısında bulunan dağ taşınmazın güneşten yararlanmasını azaltmaktadır. Taşınmaz 1/25000 ölçekliÇevre İmar Planında " Tarım alanı" olarak geçmekketir. Taşınmaz üzerindeçeşitli ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmazın üzerinde bulunan muhtesatlarla birlikte toplam değeri 1.942.538,70 TL dir.

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