İstanbul'da icradan satılık ucuza daire! Fiyatıyla ilgi çekiyor

İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Kağıthane'de bulunan 73 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 318 bin 207 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 03.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Konu taşınmaz Gürsel mahallesi, 8903 ada 20 parsel sayılı "bahçeli kargir ev" ise de ise de, yerinde bahçeli kargir evin yıkıldığı ve yerine betonarme karkas tarzda bodrum+zemin+3 normal+çekme katlı apartman inşa edildiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 200 m2 oturum, 1.100 m2 inşaat alanına sahiptir.

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