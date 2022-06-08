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    • Emlak&OTO
    • 08.06.2022 10:44
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    • 08.06.2022 10:44
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    İstanbul'da icradan satılık ucuza daire! Fiyatıyla ilgi çekiyor

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İstanbul Kağıthane'de 73 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İcradan satılık ucuza daire! Fiyatıyla ilgi çekiyor

    İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Kağıthane'de bulunan 73 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 318 bin 207 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 03.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Konu taşınmaz Gürsel mahallesi, 8903 ada 20 parsel sayılı "bahçeli kargir ev" ise de ise de, yerinde bahçeli kargir evin yıkıldığı ve yerine betonarme karkas tarzda bodrum+zemin+3 normal+çekme katlı apartman inşa edildiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 200 m2 oturum, 1.100 m2 inşaat alanına sahiptir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO İstanbul'da icradan satılık ucuza daire! Fiyatıyla ilgi çekiyor
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