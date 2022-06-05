Manisa Akhisar'da 406 metrekare dükkan icradan satışta

Akhisar Satış Memurluğu tarafından Manisa'da bulunan 406 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 400 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 07.07.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Manisa İli Akhisar ilçesi Kethüda mahallesi 93 ada37 parselde kayıtlı 24/1600 arsa paylı zemin kat 18 nolu bağımsız bölüm DÜKKAN vasfına haiz taşınmaz 406,85 M2alana sahip arsa vasfına haiz 5 katlı apartmanın zemin katında yer alan projeye göre takriben 60 M2,net 55 M2 alana sahip dükkandır. Hali hazırda gayrimenkul ofisi olarak kullanılmaktadır. 1 oda , mutfak ve WC hacimlerinden oluşmaktadır. Oda ve mutfağın zemini granit kaplama, duvarları alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Tavanda spot aydınlatma sistemi ve profil ızgara bulunmaktadır. İçinde camdan bölme ile bir ofis yer almaktadır. Dış kapı ve doğraması alüminyum kaplamadır. Mutfakta 1.nci sınıf lake mutfak dolabı olup tezgahı granittir. Mutfak Tezgahı ile dolap arasında fayans kaplama bulunmaktadır. WC nin duvarları granit kaplama olup yerleri ise fayansyer kaplamadır.İçerisinde alafranga tuvalet bulunmaktadır. Taşınmazın elektriği ve suyu mevcuttur. Altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.Kat irtifakı mevcuttur. 27 yıllık binadır. Manisa Balıkesir kara yoluna95 m mesafededir. Etrafında yapılaşma yoğundur.

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