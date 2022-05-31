Samsun İlkadım'da 130 metrekare daire icradan satışa çıktı

Samsun İcra Dairesi tarafından İlkadım'da bulunan 130 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 944 bin 602 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 11.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Derebahçe Mah 5671 Ada 3 parsel G Blok 9. kat 26 bağımsız bölüm nolu meskendir. Borçlu hissesi tamdır. Yüzölçümü net: 130 M2 dir. Arsa pay/payda 31/8000 İmar durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı H:30,50mt yapılaşma hakkının bulunduğu. Adresi: Derebahçe Mahallesi, Türkmen Sokak, Burcukent Sitesi G:9/26 İlkadım/Samsun. Yapı Ruhsatı Belgesi 09.0.2000 tarihlidir. Site içerisinde; havuz, çocuk oyun alanı, sosyal tesis, oyun sahası ve açık ve kapalı otoparkı bulunmaktadır. site güvenlikli, kameralı olup bahçe peyzajı yapılmıştır. Satışa konu bağ bölümün bulunduğu binada toplam 27 adet mesken nitelikli bağımsız bölüm bulunmaktadır. Doğalgazlı ve merkezi sistem ısıtmalıdır. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapıdır. Belediyede görülen tasdikli projesinde taşınmaz; antre, salon, mutfak, hol, üç(3)adet yatak odası, banyo-wc ve iki(2) adet balkon olarak projelendirilmiştir.

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